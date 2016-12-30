跨年活動維安 高雄警保警全方位捍衛
迎接新的一年，高雄市舉辦跨年派對和煙火秀等活動，高雄市警察局請保三警察總隊防爆犬和防爆小組支援會場安全檢查，維護會場安全。
高雄市警察局今天表示，喜樂跨年，規劃警力維護會場安全與交通疏導外，並請警政署保三總隊防爆犬支援會場安全檢查、防爆小組進駐跨年晚會活動現場。
高雄市警察局也請保五總隊支援警力，提升跨年活動維安等級，並結合高雄市府交通局、捷運局、跨年晚會主辦單位，規劃交通疏導計畫，疏導跨年晚會周邊交通。
為迅速處理案件，高雄市警察局各分局都編組快速打擊部隊，全力打擊街頭暴力、處理治安事故，展現警方取締危險駕車及鐵腕掃蕩街頭滋事的決心，強化維安措施維護公權力。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。