跨年活動維安 高雄警保警全方位捍衛

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迎接新的一年，高雄市舉辦跨年派對和煙火秀等活動，高雄市警察局請保三警察總隊防爆犬和防爆小組支援會場安全檢查，維護會場安全。

高雄市警察局今天表示，喜樂跨年，規劃警力維護會場安全與交通疏導外，並請警政署保三總隊防爆犬支援會場安全檢查、防爆小組進駐跨年晚會活動現場。

高雄市警察局也請保五總隊支援警力，提升跨年活動維安等級，並結合高雄市府交通局、捷運局、跨年晚會主辦單位，規劃交通疏導計畫，疏導跨年晚會周邊交通。

為迅速處理案件，高雄市警察局各分局都編組快速打擊部隊，全力打擊街頭暴力、處理治安事故，展現警方取締危險駕車及鐵腕掃蕩街頭滋事的決心，強化維安措施維護公權力。1051230

(中央社)