富邦悍將辦公室落腳台北 隊徽亮相

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富邦育樂公司接手義大犀牛職棒隊後，11月15日宣布隊名為「富邦悍將」，今天在台北新啟用的球隊辦公室，領隊蔡承儒揭曉球隊的隊徽logo。

球團日前公布「富邦悍將」（Fubon Guardians）為隊名，與籃球隊富邦勇士相輝映，含意是希望球員驍勇善戰，英文隊名「Guardians」則有守護之意，象徵富邦守護台灣棒球決心。

富邦悍將第一年球季採巡迴主場，未來可能落腳大台北地區的新莊及天母雙主場；而球隊辦公室今天啟用，位於台北市敦化南路的敦南摩天大廈。

今天由領隊蔡承儒、球星林哲瑄揭曉隊徽，吉祥物、球衣樣式預計明年球季開打前揭曉。1051230

(中央社)