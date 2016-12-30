陸設台港澳企業服務中心 促四地合作

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中國貿促會「台港澳企業服務中心」今天揭牌，期盼加強貿易投資便利化，解決台港澳企業在中國大陸經營投資遇到的問題，並促進兩岸四地共同開發第三方市場。

中國國際貿易促進委員會旗下的「台港澳企業服務中心」上午在北京舉行揭牌儀式，中國貿促會會長姜增偉、台灣貿易中心北京代表處首席代表林國陽以及多名台港澳企業代表出席。

姜增偉受訪時說，服務中心成立有兩大目的。一是主動解決台港澳企業在大陸投資遇到政策法規、經營生產等方面的問題，並透過企業以外的社會活動，為加強兩岸四地人文融合創造更多機會。

二是促進兩岸四地共同開發第三方市場。他表示，隨著世界經濟發展，任何一個國家和地區靠自身資源滿足自身需要已成歷史，兩岸四地應相互支持，共同開發第三方市場。

姜增偉指出，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）和內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排（CEPA）內容還需要進一步拓展，特別是服務貿易，在貿易投資便利化方面還有很多工作要做。

在兩岸當前局勢下，姜增偉說，企業界在合作時應該不要對政策有更多顧慮。各方應想辦法解決大陸上市法律、貿易投資、融資擔保、通關報檢等技術面問題，讓好的政策在一定的時機內發揮效應。

中國貿促會投資促進中心主任郭剛致詞時說，儘管國際金融危機深層影響尚未消除、兩岸關係歷經風雨，服務中心仍願推展政策解讀、相互對接、投資拓展、人才交流等工作，促進大陸與台港澳之間的經貿交流。

據了解，曾任大陸商務部副部長的姜增偉2014年3月接掌中國貿促會後，貿促會著重發展國際貿易，職能有所縮小。這次設立「台港澳企業服務中心」，將為服務台港澳企業發揮更大功能。1051230

(中央社)