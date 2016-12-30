自認美臀少婦 陶晶瑩回家發現真相糗大了！

陶晶瑩時常透過臉書與網友分享大小事。（圖／本報系資料照片）

陶晶瑩（陶子）日前發表新書，分享她的雪地哲學，探討如何面對人生各項挑戰，時常透過臉書與網友分享大小事的陶晶瑩，今（30日）發文透露，身後的男人朝著自己的屁股看，本來陶晶瑩以為自己是美臀少婦，沒想到回家發現真相卻讓她糗翻。

陶晶瑩稍早在臉書發文透露：「在手扶梯上，我身後的一個男人盯著我的屁股看，本來以為自己是美臀少婦引人遐想」，不過當她回家發現真相時，卻直呼自己糗大了，原來是她的皮褲破，陶晶瑩自糗：「我真的很勤儉持家吧！」也讓她最後直呼「當時真臭美」。

(中時電子報)