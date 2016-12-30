難忘將軍官舍樹下吃巧克力 作家寫出人樹情
70歲呼光冀小時候，曾在屏東市孫立人將軍官舍中度過快樂童年；時光荏苒人事已非，唯一留下的是官舍與老樹群落。縣府文化處出版新書《人與樹的歲月之歌》，邀請作家郭漢辰寫下勝利及崇仁新村老樹的故事，記錄人樹間特殊情感。
呼光冀的父親是孫立人的部下，3歲時隨家人播遷來台，時常跟著父親到將軍官邸，他印象最深的是當時官邸養了大象、馬、鹿等許多動物，孫立人還會給他和哥哥巧克力。60多年後他白髮蒼蒼站在官邸的老樟樹下，仍記得巧克力融化在口中的滋味。
勝利與崇仁新村在1928年陸續興建完成，2007年登錄為歷史建築，規畫為文化園區。幾代人在此度過生命中最美整的時光，為了留下這些精采動人的故事，文化處請專家調查園區內樹種，再委託作家郭漢辰以文學之筆記錄下來。
昨日上午舉行發表會，文化處長吳錦發說，園區內除了孫立人的大樟樹，還有文學家張曉風難忘的白玉蘭樹等；主要樹種從早期的橄欖樹，到後來的大王椰子及各式果樹，顯示歷史遞變與世代交替。濃蔭的樹林也為屏東保存松鼠、貓頭鷹等豐富的生態物種。
這本書也非常適合做為漫遊小旅行參考，讓遊客按圖索驥。未來也希望組成導覽志工隊，並計畫在此舉辦橄欖節、芒果節、老樹小旅行、尋找貓頭鷹、種樹紀念等活動，將園區美好記憶傳承下去。
(中時)
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