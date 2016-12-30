我要評比

(達志)

仙桃牌、雙燕牌、十八銅人、阿桐伯、三支雨傘標，還記得這些老牌子嗎？時光飛逝，歲月淬鍊，牌子還是老的好。以仙桃牌為例，超過百年歷史，2016年就推出女性專屬的漢方飲品，用新科技，照顧新一代台灣女性。

仙桃牌源自1889年清朝仁壽堂，最著名產品是通乳丸，協助過許多女性分泌乳汁、恢復產後體力，早年紅遍大街小巷，可說無人不知、無人不曉。

先調好 身才好 仙桃牌回來了 (本報資料照片)

藝人倪雅倫出席仙桃牌記者會分享媽媽經(呂家瑜攝影)

走過一世紀，仙桃牌研發出女性專用保健品「通汝飲」，調理女性六大痛如月事不調、產後補給奶水不足、通暢乳腺、手腳冰冷、精神不濟、氣色不好，照顧女性身心健康。

通汝飲長甚麼樣？其實就像一個膠囊咖啡，小小的，一口喝光。漢方濃縮，古法炮製，無添加防腐劑、無化學香料、無人工色素，輕巧好攜帶。

傳統中藥給人苦苦的印象，通汝飲口感酸甜，經過測試，現代人可以接受。每杯熱量23大卡，不會造成身體負擔。

這個新產品主打「補、養、通、Q」，目的是使用後，「補」充元氣，神采奕奕；調「養」女性月事，保持紅潤氣色；幫助新陳代謝，「通」血活絡；皮膚「Q」彈水嫩，展現亮麗自信。

新時代有新做法，通汝飲傳承六代中醫，落實食安觀念，原料皆有產品履歷，來源透明，強調天然又安全。還有順口溜「先調好，身才好」，結合品牌名稱和功效，堪稱一絕。

(中時電子報)