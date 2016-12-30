國標舞好小子吳煥然 拾穗計畫上清大

吳煥然在國標舞有突出表現，獲獎無數。（陳慶居翻攝）

舞林高手吳煥然順利進入清大，他還獲高校誌封面人物。（陳慶居攝）

國立清華大學學士班特殊選才「拾穗計畫」放榜，苗栗高中的「舞」林高手吳煥然在眾多對手中脫穎而出。吳煥然3年前放棄北市中正高中，選讀苗中並繼續精進熱愛的國標舞，也為自己取得清大門票，將來盼舞蹈、外語並進。

吳煥然參加清大學士班特殊選才「拾穗計畫」前天放榜，在300多名競爭者中邁入第二階段並順利脫穎而出，順利成為清大新鮮人。

吳煥然雖出身單親家庭，前天放榜時，媽媽胡丹齊比他還緊張，是她先上網查榜單，得知兒子順利上榜欣喜不已。吳母是室內設計師，媽媽勇於面對逆境，不屈不撓的精神，此深深地影響了他，他更相信「成功找方法，失敗找理由」。

吳煥然6歲就開始學舞蹈，但他並未進入知名的建功國小舞蹈班，仍留在自己喜愛的國標舞團隊習舞，後來才進入苗栗國中舞蹈班。畢業後又高分錄取北市中正高中舞蹈班，卻選擇就近入學苗栗高中，讓母校的師長不太諒解。

選讀國中後，這對母子承受外界壓力，媽媽整整哭了3天，兒子也接近3年不敢回母校找老師。昨天，他得知錄取了清大，放鬆心情高興地回母校找他的老師報喜訊，了了一件心事！

吳煥然說，小時候媽媽常帶他和弟弟去看表哥、表姊參加國標舞比賽，看到哥哥姐姐穿著吸引人的舞衣在比賽場上拚命展現自我，6歲時決定也要跟隨他們的步伐，因此開啟了他對舞蹈的熱愛與緣份，有一次接觸了輪椅國標，身障者不向命運低頭，又啟發他的毅力。

(中時)