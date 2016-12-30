NBA衛少被趕出場 雷霆34分慘敗灰熊

美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆隊一哥衛斯布魯克（Russell Westbrook）今夜作客曼菲斯是艱困的一晚，不但在第3節提前被趕出場，雷霆終場也以80比114慘敗給曼菲斯灰熊隊。

法新社報導，27日才在與邁阿密熱火的比賽中達成本季第15次大三元的衛斯布魯克，今晚因頻與裁判爭執，在第3節還剩6分41秒時，連吞2個技術犯規被驅逐出場。

衛斯布魯克離場時留下21分、5籃板，沒有任何助攻的數據，外帶6個失誤。這6次失誤全在第1節，讓他成了NBA本季單節失誤最多的球員。

不過衛少仍是雷霆全隊得分最多的球員，但相較他本季場均31.7分、10.9次助攻、10.6個籃板的大三元數據，本場比賽他確實表現不佳。

在衛斯布魯克退場時，雷霆以45比61落後灰熊，灰熊隊並帶著78比61的領先優勢進入第4節，比賽結束前還一度領先達37分。

灰熊的西班牙中鋒賈索（Marc Gasol）攻下25分，丹尼爾斯（Troy Daniels）22分，藍道夫（Zach Randolph）21分。其中丹尼爾斯還飆進6記3分球，5球是在比賽最後3分鐘內砍進。

灰熊今晚在後衛康利（Mike Conley）缺陣下仍大勝對手。康利的腳趾甲於26日比賽時受傷，原本預期今天能上場，但賽前因傷口出現感染，最後仍無法上場。1051230

(中央社)