為了職業化 台灣足球甲級企業聯賽開踢

我要評比

台灣足球甲級企業聯賽將於明年1月7日在高雄國家體育場開踢，中華民國足球協會理事長林振義今天表示，這是推動職業聯盟的起步，看看5年內能否達到職業化目標。

台灣足球甲級企業聯賽的前身是城市聯賽，共有8隊角逐，分別是輔大航源、銘傳大學、國家儲訓、台電公司、台南市、北市大同、台灣體大和皇家蔚藍。

中華足協表示，台灣足球甲級企業聯賽冠軍獎金新台幣70萬元，並可獲得代表台灣，參加2018年亞洲足球聯盟足總盃的資格。

林振義坦言，台灣足球產業還不夠蓬勃、招商困難，台灣足球甲級企業聯賽1年經費大約1400萬元，感謝教育部體育署以及各企業的大力支持，也希望透過企業聯賽，整合台灣足球、提升戰力。

北市大同教練強木在表示，要讓台灣足球水準繼續進步，必須讓選手多比賽，從實戰當中吸取經驗，增加比賽場次對選手是好的磨練，也是職業化的必經之路。1051230

(中央社)