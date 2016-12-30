改隸市立有疑慮，校長向教長喊話：《好好愛我》

市長林佳龍逐一頒發聘書予17名國立高中職校長，進行布達儀式。（盧金足攝）

教育部潘文忠和台中市長林佳龍共同啟動點燈儀式，象徵教育體制銜接。（盧金足攝）

文華高中校長薛光豐致詞時，以《好好愛我》這首歌表示「很難用喜悅的心情來掩飾心中的疑慮」，引起全場校長共鳴的笑聲。（盧金足攝）

教育部長潘文忠（左）與台中市長林佳龍攜手推動國私立高中職改隸工程。（盧金足攝）

市長林佳龍逐一頒發聘書予17名國立高中職校長，進行布達儀式。（盧金足攝）

教育部長潘文忠今天（30日）到台中市見證明年1月1日起由國立高中職改隸市立的移交典禮。文華高中校長薛光豐代表致詞時，以《好好愛我》這首歌表示「很難用喜悅的心情來掩飾心中的疑慮」，引起全場校長共鳴的笑聲，潘文忠強調不必有疑慮，籌備政策和預算，已為未來做了準備；市長林佳龍說，改隸天時地利人和，校長不用擔心這一字之差。

台中市17所國立高中職的管轄權及22所私立高中職的監督權，明年1月1日起將由中央改隸台中市政府，市府今天舉行改隸移交典禮，由市長林佳龍逐一頒發聘書予17名國立高中職校長，進行布達儀式，同時也頒贈改隸紀念牌予22所私立高中職，潘文忠和林佳龍共同啟動點燈儀式，象徵教育體制銜接。

林佳龍表示，今天是教育史上重要的一天，台中縣市合併升格直轄市後，本來國立高中職應改隸市立，但拖了5年多，現在終於依法行政，這是遲早要走的方向，「感謝潘文忠部長，在擔任副市長後，升任教育部長，一人前後擔任的職務，就像左手和右手，無縫接軌！」

「教育部編列預算補助70億，台中市加碼投入5年50億，讓高中職教育更均質優質化」，林佳龍也舉台北市立建國中學為例，不因市立就比較差，還向全場校長說，「以後台中市第一屆市立高中職，就由你們開始唱名」。

潘文忠說，今天他是重返市府娘家，國立改隸市立，只改一個字，但以後從國中、高中到 大學，都可以和在地社會結合，「這一切的福氣都是給孩子！」

面對國立改隸市立的新里程碑，薛光豐代表全體校長上台致詞時坦言，民國89年2月1日，當高中由省立改制國立，大家都很欣喜，但後來感受開高走低，國立高中轉隸直轄市，已規畫101年，已經遲到5年，有些問題遲不能解決，佩服市長的勇氣和膽識。

但薛光豐也忍不住質疑「教育政策的形成過程，高中校長沒被徵詢，當然更沒有表達讚不讚成優劣分析的機會」，很多家長和學生也抱怨，是不是辦校不力，未來在磨合過程，還有一些法令及在制度上面的調整，格局和高度都有待提升，希望近期內能完成。

對校長以《好好愛我》這首歌曲表心聲，潘文忠會後受訪時表示，學校改隸過程是一個習慣，校長不必疑慮，以目前台中市的整個籌備這些政策和預算來看，已為未來做了準備，還有預算上投資，和過往只是行政改隸工作截然不同，以林佳龍對教育理念和支持，他相信國立高中職和台中市私立學校在台中市的發展一定會更好。

(中時)