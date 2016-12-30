陸軍指揮部路跑 拚活力比創意
為提倡部隊訓練與運動風氣，陸軍步兵訓練指揮部於今(30)日上午舉辦「106年元旦升旗暨路跑活動」，在指揮官呂坤修少將率領下，單位官兵攜家帶眷紛紛投入參與、場面熱鬧歡樂，展現單位健康活力及趣味創意，藉本次家庭路跑凝聚單位向心，進而強化部隊體能戰力。
活動在上午7時於步訓部司令台準時開跑，共計400多位同仁及眷屬報名參加，全程共5000公尺，依性別區分2組，男、女總成績各取前20名及前10名，分別頒發獎狀乙幀、運動用品禮卷1000元及800元。
步訓部指揮官呂坤修少將表示，體力是戰力的根本，保持良好的體能，就是為國軍建軍備戰貢獻一份心力，另外強國必先強身，體力即是國力，在106年開始之前，讓步訓部全體同仁用最熱血的方式，開啟充滿活力的新年！
(中時)
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