年關難過 男疑經商失敗燒炭輕生

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警方在現場拉起封鎖線。（葉書宏翻攝）

副駕駛座留有炭盆。（葉書宏翻攝）

65歲王姓男子疑因經商失敗罹患躁鬱症，28日外出後將手機關機，王妻相當擔心報警，警方利用手機定位，今（30日）上午在新北市坪林區北宜公路44.5公里處發現王男車輛，但王男已倒臥在駕駛座上明顯死亡，一旁還留有炭盆，詳細死因待進一步釐清。

王妻向警方表示，丈夫28日外出後失聯，因為經商失敗罹患躁鬱症，時常透露出輕生的念頭，沒想到就真的走了。

警方表示，29日晚間9時許接獲報案，隨即透過手機定位，發現王男手機訊號最後出現在坪林區魚坑村魚掘段魚掘小段附近，石嘈派出所警員立即沿途搜索，果然發現王男車輛停放路旁。

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(中時)