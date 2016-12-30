被爆是李宗瑞案「月事妹」？余文樂新歡駁斥

王棠云因和余文樂戀情登上微博熱搜。(圖／翻攝自王棠云臉書)

王棠云被指是李宗瑞性愛影片女主角之一，公司發聲明駁斥。(圖／翻攝自傑星傳播微博)

余文樂今(30日)在IG曬出和女子靠肩合照，認愛「皮帶大王千金」王棠云（Sarah），戀情曝光後，有網友起底她曾是李宗瑞性愛影片女主角之一，在微博引起熱議，對此，她的經紀公司也發聲明駁斥。

王棠云本來舊名是王予柔，有網友就在微博透露王棠云就是李宗瑞性愛影片女主角之一，直指她是「月事妹」，對此，她的經紀公司發聲明表示，兩人只是同名同姓，希望外界不要再影射為同一人，也要大家勿任意發布不實信息及傳言。

「月事妹」原本要和男友結婚，卻因和李宗瑞性愛影片流出，因此被退婚，她不甘心怒告李宗瑞性侵，最後法官判定她意識清醒，還主動喊「好喜歡」、「好舒服」，因此敗訴。

(中時電子報)