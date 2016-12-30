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美國股巿收黑、日圓走強，日本股巿今天年終封關下跌。

法新社報導，日經225指數跌0.16%或30.77點，收19114.37點。東證指數小漲0.01%或0.22點，收1518.61點。（譯者：中央社何宏儒）1051230

(中央社)