台北YWCA活動 開啟孩子海洋的視野

台北YWCA冬令營即將展開，歡樂過寒假。(圖/YWCA提供)

台北基督教女青年會(YWCA)在2017年將帶給孩童一系列豐富多元的冬令營隊活動。延續著品格教育、創意、冒險的精神，今年規劃有6大類型的戶外過夜營隊，分別為自然教育、多元學習、童軍體驗、料理學習及體能挑戰；而台北主題營隊，也規劃了自然人文、運動潛能及健康烹飪三大類型。

擁有自然生態的YWCA聽濤營，孕育出許多的動植物及天然美景，離我們最近的太平洋究竟發生什麼精彩的故事？陸地上又有什麼驚人的變化?透過YWCA營隊，一同探討地球現今面臨的危機及考驗吧！

離開熟悉的都市環境，你聞過自然的味道嗎？看過昆蟲吃東西的樣子嗎？學校裡充滿著椰子樹、榕樹等植物，但YWCA聽濤營裡，不只可以看到許多昆蟲，夜間活動時，還可以有許多不同於都市生活的新體驗。透過營隊，了解海濱植物的生長環境，更重要的是，能認識到現今環境生態變化，對人類所帶來的巨大衝擊與改變。

為了使孩子更貼近海洋，我們將走訪漁港，認識不同種類的魚群生態，利用現場觀察及與當地居民的互動，延伸瞭解漁業發展的現況及未來面臨的隱憂，重新探討人類與海洋的相互關係。

YWCA今年特別規劃出有別於以往的【探險家自然生態歷險營】，表達對環境的重視與關懷。(圖/YWCA提供)

長期推展生態環境教育的台北YWCA，今年特別規劃出有別於以往的【探險家自然生態歷險營】，我們前進竹安溪口，提醒孩子環境保育的重要，並帶領孩子以實際淨灘的行動，表達對環境的重視與關懷。

60多年來，台北YWCA多元豐富且寓教於樂的營隊，帶給無數孩童歡樂且難忘的回憶，許多孩童長大後，又主動回到YWCA擔任志工及輔導員，繼續成為別人生命中的天使，把這份愛心及環境保護的理念，不斷傳遞出去。

(中時電子報)