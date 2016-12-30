搭上袁惟仁？大奶妹神隱6天終於踹共

陳葳被直擊與袁惟仁一同回到男方內湖豪宅。(取自陳葳臉書、袁惟仁微博)

陳葳捲入袁惟仁離婚風波。(取自陳葳臉書)

陳葳沉默6天親自回應風波。(取自陳葳臉書)

「小胖老師」袁惟仁本月23號與結縭14年妻子陸元琪前往戶政事務所辦離婚，隔不到1天就被拍到火速載長髮妹回家，長髮妹更被起底是擁有G奶傲人上圍的網紅陳葳，讓陸元琪不禁在臉書自嘲「我胸太小」，而陳葳臉書也隨即被網友「小三」罵聲灌爆。

陳葳因為被媒體直擊與袁惟仁回豪宅，成為眾矢之的，臉書也被小三罵聲灌爆，她沉默6天後，終於在今(30日)臉書回應：「這幾天謝謝大家的關心，沒有的事不需多做解釋，我還是要好好的完成我的工作，希望這件事到此告一段落，最後再次謝謝大家的關心~」否認介入袁惟仁家庭。

接著她又開臉書直播，嗲聲向網友推廣手機遊戲，看得出她已收拾好心情，重新回到工作崗位上。早前袁惟仁曾透過經紀人澄清，與陳葳是在談合作，會載對方回自己內湖豪宅是因為那邊是他的工作室，其他歌手也曾在那邊錄音過。

(中時電子報)