中共參與下的孟加拉灣軍備競賽

孟加拉海軍的決心號056型護衛艦。（孟加拉海軍）

根據《外交家》雜誌的報導，中共已經藉由向孟加拉提供潛艦的方式捲入了孟加拉灣的軍備競賽。得到中共幫忙的孟加拉，是目前該區域內第二個擁有水下作戰能力的國家。

由於這一切，都是在緬甸向印度採購聲納設備以提升其水面艦隊反潛能力後發生的，觀察家們認為這背後脫離不了印度與中共的影子。儘管孟加拉已經分別於2012年與2014年同緬甸還有印度兩國，透過國際仲裁案化解了領海爭議，然而該國仍致力於強化海軍的作戰能力。為了平衡越走越近的緬甸與印度，孟加拉不惜將中共的影響力拉進來。

孟加拉原先計劃向中共購買更先進的041型潛艦，但是卻因為其高達2億5,000萬美元的價格作罷。而在同樣無法負擔俄羅斯的基洛級潛艦的情況下，孟加拉只能退而求其次的以2億300萬美元向中共購買兩艘035G型潛艦。一艘035G可搭載47名水手與10名軍官，並可裝備魚-3與魚-4等反潛魚雷用於擊沉敵方潛艦。

同時，兩艘潛艦上也裝有中共竊取自西方的先進聲納與電子作戰技術。孟加拉之所以極力強化其水下作戰能力的原因，是為了因應與緬甸若開邦海岸線爆發的羅興亞難民問題。另外，孟加拉還在其國土東部邊界地區建立了飛行基地，這一切很明顯是針對緬甸來的。有鑑於緬甸背後有印度在撐腰，中共為了提升自己在南亞的影響力，也積極參與孟加拉海軍的建設。

除了兩艘潛艦外，中共今年稍早還向孟加拉提供了兩艘056型護衛艦。056型護衛艦裝有76mm與30mm艦砲、C-802A型反艦飛彈以及FN-3000N防空飛彈。孟加拉海軍另外還向中共訂購了兩艘056型護衛艦，並且在武昌造船廠的幫助下建造六艘杜爾喬伊（Durjoy）級巡邏艇。這些小型巡邏艇，將裝備大陸製造的C-704反艦飛彈。

C-704反艦飛彈，也可能被裝備在孟加拉海軍的博多（Padma）級巡邏艇上。兩年前，孟加拉海軍還向大陸引進了兩艘053型護衛艦。由此可見，孟加拉的海軍建設，已經完全脫離不了中共的影響力。而在向印度採購聲納系統的同時，緬甸同時也購買中共的飛彈系統。緬甸海軍的江喜陀級（Kyan Sittha-class）巡防艦就搭配了印度的DRDO-BEL HMS-X聲納與中共的C-802反艦飛彈。

儘管相較於中共而言，緬甸走的與印度更為接近，但是其軍方與中共多年來建立的合作關係也讓新德里十分緊張。自2013年開始，印度與緬甸海軍已經開始在科科群島與著陸島海域展開定期性的聯合巡邏任務。新德里十分擔心緬甸政府允許中共情報人員進駐科科群島，暗中蒐集印度海軍的相關情報。為此，奈比多當局還特別邀請印度官員訪問科科群島以澄清誤會。

雖然確保了緬甸在短時間內不會成為中國人民解放軍的基地，但是印度當局對於孟加拉大打「中共牌」的行為仍難以理解。然而在孟加拉國內，軍方將領確實是時常大談利用中共來平衡印度的可能性。尤其是孟加拉海軍購買的兩艘潛艦在初期階段會直接由解放軍人員操作，更讓印度憂慮該國已經成為北京用來投射軍力的衛星國。

習近平在10月份訪問孟加拉時，特別強調過去30年來，兩國的關係已經由原來的「建設性合作夥伴」提升到了「戰略性夥伴」。在「一帶一路」的戰略思維下，中共不僅提供孟加拉軍事援助，也對該國進行了大規模的投資。事實上就如同中共向巴基斯坦出售潛艦一樣，北京向孟加拉海軍提供支援的目的，也就是為了讓該國在「一帶一路」計劃中扮演更重要的角色。

(中時電子報)