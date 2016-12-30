南市教育局：公幼原本即有廚工 照顧幼兒不打折

日前台南市教育產業工會與教師會提請監察院調查南市未聘任公幼廚工，教育局今天嚴正聲明，指在幼托整合及幼兒教育照顧法施行前，公幼即有廚工，幼兒園用餐人數已計入學校僱用廚工之基準計算，並由學校廚房統一供餐或併入國小由鄰近學校中央廚房供應，一切運作正常，照顧幼兒營養飲食不打折。

教育局表示，台南市未向中央申請廚工經費，不等於公立幼兒園沒有廚工，學校廚房只有1間，公立幼兒園附設於學校，自應由學校統一運用行政人力資源，廚工不應區分為國小或幼兒園專用，或因薪資經費來源不同而有不同的勞動契約內容或考核規定，此舉，衍生學校管理不易，尤其，廚工間相互推託或相互比較，造成困擾情形，在外縣市更是時有所聞。

再者，南市公幼6年來爭取到6億元補助修繕經費，建置符應幼兒喜好、發展、安全需求之學習空間，並積極參與教學品質精進輔導計畫，自2011年迄今，已獲得4座金質獎、5座銀質獎的佳績；在師鐸獎部分，已連續2年有幼兒園教師獲得教育部師鐸獎，幼教軟硬體成果卓越，不應以沒有中央補助廚工，抹煞幼教品質。

教育局也強調，幼兒園若有園內清潔打掃或製備上下午點心需求，可將工作內容訂於學校廚工之工作契約。且教育局自去年起連續3年每年特別編列1262萬元，用於附設幼兒園廚工加班費、點心及午餐相關業務補助，並以設計菜單、健全聯合採購機制，成立跨局室食安小組，提供幼兒衛生、安全及均衡之餐點。

教育局重申，2013年到目前為止，多次召開會議徵詢學校意見，學校多認為現行運作方式沒有問題，若在幼兒供餐部分有困難或個別需求，均可行文教育局專案協助處理。

(中時)