繼上海之後 韓國釜山允重設慰安婦紀念雕像
在多方的衝突與壓力之下，南韓釜山（Busan）允許將象徵二戰期間慰安婦的紀念雕像，重新豎立在日本駐釜山總領事館周邊，這是繼今年上海師範大學的慰安婦紀念館設立中、韓少女紀念銅像後，再一座為紀念和提醒後人這段悲慘歷史的銅像。這更是在去年底日韓兩國對此議題達成「協議」後，韓國官方首次允許豎立慰安婦銅像。
據法新社（AFP）報導，韓國官方允許重新豎立原本在日本駐釜山總領事館前慰安婦紀念雕像。原先兩國政府對此議題於去年達成「協議」後，釜山當局將抗議民眾豎立的銅像拆除，但輿論的風向卻在日本防衛大臣稻田朋美（Tomomi Inada）前幾日參拜靖國神社後，有了非常大程度的反轉，當地官員表示，「如果公民團體希望，我們將不會阻止他們在領事館區域重新豎立慰安婦紀念雕像。」
日本在上世紀40年代向外發動侵略戰爭，戰爭期間曾透過「強徵」或「誘騙」的方式徵召台灣、中國、韓國等地的少女，送往前線擔任「慰安婦」的職務。多數史學家認為這就一種強迫的性奴隸制度，造成數萬至數十萬名少女遭到無情地摧殘。面對這個史實的悲劇，日本政府始終不願對倖存者正式表達道歉與賠償，台灣的婦女救援基金會也多次與多名仍在世的前慰安婦赴日提起訴訟，外交部與立法院也公開聲援，但至今仍無法得到實際的道歉與賠償項目。
韓國則是於去年（2015）年底與日本安倍政府達成協議，日本希望韓方就此不提此一議題，但若韓國公民團體不願撤除設在首爾的大使館前雕像，日本將不支付10億日圓（約3.3億台幣）的補償費用。如今釜山同意重新豎立雕像，勢必讓慰安婦議題在日韓關係上再掀波折。
(中時電子報)
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