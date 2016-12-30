中韓漁業談判達成協定 鐵窗護船將受罰

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韓聯社報導，據南韓海洋水産部30日消息，在北京進行的中韓漁業聯合委員會第十六屆年會於29日深夜達成協定，在中國漁船越境駛入漢江入海口等兩韓邊界海域非法作業的問題上取得進展。

根據協定，大陸海警艦船將常駐兩韓西部毗鄰海域西側周邊，韓方將與中國中央及地方政府加強合作強化漁業整治力量。今後安裝鐵窗、鐵絲網等抗法設施的中國漁船，一經發現可就地處罰。

中韓還將重啓聯合巡視行動和互派公務員隨船執法活動，具體時間和方法協商確定。2005年韓方在漁委會上首倡換位執法親身體驗本國漁民非法作業實情，以凝聚根治頑症的決心。但因南韓海警快艇曾被中國漁船撞沈引發外交摩擦，原定於10月進行的換位執法活動告吹。

另外，南韓今後在專屬經濟區發現中國漁船非法從事「帆張網」作業時，可在通知中方後予以拆除。「帆張網」是固定於流急潮強的海底，利用水流衝擊迫使魚群入網的漁具，《中韓漁業協定》明令禁止「帆張網」作業。

(旺報)