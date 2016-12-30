陸元琪想開了 竟問兒子老師：我婚姻處理好不好
「小胖老師」袁惟仁日前簽字離婚，結束與陸元琪14年婚姻關係，而兩人所生兒子「寶寶」、女兒「妹頭」則交由陸元琪照顧，近來陸元琪常在臉書分享婚變後的心情，昨(29日)她說兒子被老師稱讚「低音處理的很好」，陸元琪則反問：「那你老師有沒有說我的婚姻處理得好不好？」逗趣自嘲，看來已走出婚變陰霾，逗笑許多粉絲。
與袁惟仁簽字離婚後，陸元琪除了一手擔起照顧兩個孩子的責任，也常在臉書分享近來的生活感觸，日前她進行大掃除，透露：「整理屋子就像是一起整理到心情。我今天會丟很多東西！能丟的就都丟吧！丟完後，應該就不需要花那麼大的意志力去撐起我的嘴角了！」疑也整理好婚變心情。
昨陸元琪再分享兒子被老師稱讚「低音處理的好」，沒想到陸元琪竟主動說：「那你老師有沒有說我的婚姻處理得好不好？」沒避諱婚變話題，招來兒子大翻白眼，陸元琪則說：「幹嘛這樣，我很在意老師說的話嘛」，網友也被逗笑回應：「妳越來越幽默了」、「能把挫折拿出來開玩笑...是很大的成長呀！」、「最勇敢的人就是正面面對的人，你超棒的」。
(中時電子報)
關鍵字：陸元琪
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