中市朝馬國民運動中心啟用 平價又多元

台中市首座開幕的運動中心─朝馬國民運動中心今天開幕啟用。（盧金足攝）

「這裡風景太美了！」台中市長林佳龍騎飛輪時，指著窗外藍天說，台中市空汙減少了。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左二）親身體驗「大黃蜂」運動器材時表示，費用平價、運動設施多元，是市民都可以來運動的好地方。（盧金足攝）

台中市長林佳龍依教練指導操作健身器材，輕鬆完成基本動作，還笑稱「這是羽量級的！」（盧金足攝）

台中市首座開幕的運動中心──朝馬國民運動中心今天（30日）開幕啟用，這也是全國唯一緊臨兩座足球場、全台中市綠地最大的運動園區。上午開幕典禮設在國際標準羽球館，2019東亞青奧羽球比賽場地舉辦，林佳龍親身體驗操作健身器材時還表示，他是台大手球隊，平常運動量很大，這座位在7期旁的運動中心，地點好風景佳，票價卻很平價又多元。

林佳龍表示，朝馬國民運動中心正式啟用，這不僅是台中市第一座國民運動中心，也是2019年台中市舉辦東亞青年運動會符合奧運比賽標準的場地，費用平價、運動設施多元，是市民都可以來運動的好地方；他也親自體驗多項運動設施，肯定品質良好、功能齊全。

林佳龍指出，台中市還有6座正在興建中的國民運動中心，盼透過運動中心的建置，打造全市成為健康的運動城市；此外，市府也爭取教育部支持在台中成立國家選手訓練中心的中部基地，相信透過人才培育，台中市將會有最好的運動軟、硬體建設。

對於市議會全力支持，教育部也補助一半預算，林佳龍也表示感謝。他說，朝馬國民運動中心設備好、地點好，附近景觀也很好，從高鐵或高速公路進出台中，均能看見這座造型特別且顏色鮮豔的國民運動中心，歡迎大家多多前來使用。

教育部體育署副署長王水文表示，朝馬國民運動中心在今日啟用，不僅為台中體育界的大事，也是台中市的體育運動發展是重要指標，整棟建築物相當有特色，教育部盼透過國民運動中心的設立，讓民眾享受低消費、高品質的運動環境。

立委張廖萬堅肯定運動中心場館設施良好，更稱讚價格平實達六星級的品質，希望運動中心讓台中市成為陽光健康城市；前體委會主委、東亞青奧總顧問陳全壽讚揚台中市是最適合發展運動的地方，盼場館發揮作用，讓全民多運動。

體育處表示，朝馬國民運動中心提供市民多元平價的運動服務，規劃有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、桌球場、綜合球場等專業運動設施，並設置符合國際標準羽球館一座，可辦理各級羽球賽事及訓練使用，可支援2019年東亞青年運動會比賽場地。

為打造專業、安全、舒適的運動環境，也引進民間資源，由專業營運團隊投入資金增購多項運動設施設備及專業人力安排多項課程及活動，帶給市民嶄新的面貌及運動環境。

(中時)