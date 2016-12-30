高雄機場託運行李謊稱有炸彈 判罰10萬

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李姓男子到高雄國際機場辦理託運行李時，向安檢人員謊報內藏「炸彈」，航警將他送辦。高雄地方法院審結，依違反民用航空法科處罰金新台幣10萬元。

高雄地方法院判決書指出，李男今年5月間到高雄國際機場搭乘長榮航空公司班機前往日本福岡，於機場出境大廳旅客報到櫃檯前辦理行李託運。

李男於辦理託運行李，運務和安檢人員詢問託運行李內是否有鋰電池、行動電源、打火機等物品時，李男竟謊報內藏「炸彈」，航警當場將他留置查辦。

高雄地院審結，認為李男散布不實假「炸彈」訊息，影響機場秩序及飛航安全，但考量動機是出國旅遊得意忘形，且手段平和，依違反民用航空法科處罰金10萬元。1051230

(中央社)