輕鬆遊花毯節 英日文導覽機助國際旅客

兩名來自烏克蘭遊客到花毯節會場，看到旋轉木馬及活潑有趣的動物造型裝置花卉，興奮的玩自拍。（圖／台中市府提供）

花毯節會場1號服務台提供英日語音導覽機供外籍遊客使用。（圖／台中市府提供）

台中國際花毯節今年移師后里花田綠廊，開幕以來觀賞人次高達40萬人次，為服務國際旅客，市府觀光旅遊局提供英、日文語音導覽機免費租借服務，團體部分事先預約，還有專人外語導覽，國際旅客也能輕鬆遊花毯，兩名來自烏克蘭遊客到花毯節會場，看到旋轉木馬及活潑有趣的動物造型裝置花卉，直呼「很有趣！」欣賞花卉，還能在美食區品嘗台灣特色小吃，是個相當特別的體驗。

觀旅局表示，英、日文語音導覽機免費租借服務於1號服務台辦理，換證即可租借，團體則採事先預約，主辦單位提供專人外語導覽，花毯節展至明年1月8日，歡迎來后里暢遊花的世界。

觀旅局長陳盛山表示，花毯節首次移師后里舉辦，為2018台中世界花卉博覽會暖身，市府積極打造友善國際遊客環境，活動期間貼心安排英、日文語音導覽，讓國際友人全面了解各項花卉展示，認識台中花卉之都。

(中時)