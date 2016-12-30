高市辦感恩餐會 花媽向氣爆英雄致敬

高雄市長陳菊（右三）出席感恩餐會，感謝高雄氣爆幕後無名英雄付出。（柯宗緯翻攝）

氣爆災區經都發局重建、挽面計畫，如今煥然一新。（柯宗緯翻攝）

氣爆災區經都發局重建、挽面計畫，如今煥然一新。（柯宗緯翻攝）

高雄氣爆發生後，有為數不少的民間人士對於受損民宅紛紛踴躍捐輸，並協助市府與居民進行建物外觀復原的設計和施工工作，昨（29）晚市長陳菊率領市府團隊，於寒軒飯店和平店舉辦感恩餐會，向這群默默付出的民間社團與熱心人士致上由衷的感謝。

市長陳菊致詞時表示，氣爆後的復建工作對市府是一項很大的挑戰，面對這樣的挑戰，市府設定了五個月內完成4公里長的道路復原目標，並由前副市長劉世芳協調中央同意專款補助16億元辦理道路及下水道等硬體公共設施重建工程，在市府與工作團隊日夜打拼努力下，如期如質達成目標。

在災區道路重建完成後，緊接著展開路旁建物景觀修繕的工作，正因為有民間專業團隊的全力以赴，以及無數志工、里鄰長、社區主委及熱心住戶的大力幫忙，才能完成382棟建物景觀改善，讓街景煥然一新，市府要對這群默默付出的無名英雄，致上最崇高的感恩和敬意。

都發局長李怡德說，在修繕的過程中總共辦了241場說明會，繪製了2771張設計圖，透過民間社團的溝通，市府與住戶們一起討論設計方案、一起挑選建材；施工期間師傅們忍受酷暑，從搭架、打底、防水、貼磚到收邊，每個環節無不戰戰兢兢，只為早日提供一個舒適友善的居住空間給居民。

陳菊市長並於現場向建商公會、建築師公會等設計團隊、施工營造團隊、七所大學、大樓管委會、自救會以及里鄰長們頒發感謝狀，讓各界無私的奉獻與支持，成為市府繼續向前的力量。

(中時)