Afternoon Tea冬季限定新料理 挑戰味蕾
2016年倒數2天，終於有冬天冷感，路上寒風刺骨想來點暖身料理嗎？午茶品牌「Afternoon Tea」推冬季料理系列，以辛香料溫暖消費者味蕾，即日起至2017年3月1日止，全省門市限定期間販售。
冬季料理主餐「香烤松阪豬紅咖哩燉飯」為混血料理，結合台、義、日與泰國料理方式，併發全新滋味；松阪豬先以台式沙茶醬料醃漬，佐以泰式魚露與蜂蜜，口感Q彈有嚼勁，白飯混合香辣紅咖哩以燉飯方式製作，上方加入日式溫泉蛋點綴，辛香料中辣刺激感混合溫泉蛋香氣，醒腦也暖胃。
另一主菜「紐澳良烤雞溫野菜拼盤」精選雞腿肉醃漬，搭配紐奧良特有香料粉製作，佐以南瓜、玉米筍、綠花椰、蘿蔓等11種溫野菜，孜然等辛香料香氣滿溢口中，清淡口感溫野菜中和雞肉香料感，份量適中適合女性消費者。
甜點「草莓塔」餅皮為外酥內軟杏仁塔，搭配手作卡士達奶油與鮮紅欲滴台灣草莓裝飾，甜度滿分卡士達內餡與微酸草莓相得益彰，甜點搭配現煮紅茶，人生一大享受。
Afternoon Tea今年冬天希望以香料為消費者製造「溫暖」回憶，品牌精神「Spice of a day」，強調讓消費者每天都有新刺激，此次冬季料理預估Afternoon TEAROOM全台10間門市，營業額將成長1~2成。
(中時)
關鍵字：Afternoon Tea
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。