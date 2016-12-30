Afternoon Tea冬季限定新料理 挑戰味蕾

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冬季限定「香烤松阪豬紅咖哩燉飯」以中辣爽度，讓消費者在寒冷冬天暖身也暖心，售價360元／份。（徐力剛攝）

「紐澳良烤雞溫野菜拼盤」分量適中，吃得飽又吃得巧，售價360元／份。（徐力剛攝）

甜點「草莓塔」微酸草莓搭配卡士達內餡，酸酸甜甜有戀愛滋味，售價180元／片。（徐力剛攝）

2016年倒數2天，終於有冬天冷感，路上寒風刺骨想來點暖身料理嗎？午茶品牌「Afternoon Tea」推冬季料理系列，以辛香料溫暖消費者味蕾，即日起至2017年3月1日止，全省門市限定期間販售。

冬季料理主餐「香烤松阪豬紅咖哩燉飯」為混血料理，結合台、義、日與泰國料理方式，併發全新滋味；松阪豬先以台式沙茶醬料醃漬，佐以泰式魚露與蜂蜜，口感Q彈有嚼勁，白飯混合香辣紅咖哩以燉飯方式製作，上方加入日式溫泉蛋點綴，辛香料中辣刺激感混合溫泉蛋香氣，醒腦也暖胃。

另一主菜「紐澳良烤雞溫野菜拼盤」精選雞腿肉醃漬，搭配紐奧良特有香料粉製作，佐以南瓜、玉米筍、綠花椰、蘿蔓等11種溫野菜，孜然等辛香料香氣滿溢口中，清淡口感溫野菜中和雞肉香料感，份量適中適合女性消費者。

甜點「草莓塔」餅皮為外酥內軟杏仁塔，搭配手作卡士達奶油與鮮紅欲滴台灣草莓裝飾，甜度滿分卡士達內餡與微酸草莓相得益彰，甜點搭配現煮紅茶，人生一大享受。

Afternoon Tea今年冬天希望以香料為消費者製造「溫暖」回憶，品牌精神「Spice of a day」，強調讓消費者每天都有新刺激，此次冬季料理預估Afternoon TEAROOM全台10間門市，營業額將成長1~2成。

(中時)