元旦連續假期 警加強交通疏導

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面對元旦連續假期，警方嚴陣以待，將各地加強交通疏導。(林郁平翻攝)

警方預測國道尖峰車流時段，呼籲民眾可多利用替代道路。(林郁平翻攝)

元旦連續假期將屆，警政署為了讓民眾參加跨年活動、返鄉過節或外出旅遊減少塞車之苦，已做好規劃全力加強交通疏導管制，以維護假期交通安全與順暢。

警政署表示，往年民眾為參與東部地區跨年活動，致大量車流湧進國道5號，經分析歷次3日連續假期車流，預測106年元旦連續假期國道5號南下尖峰車流時段為12月31日6至20時、1月1日8至16時，北上尖峰車流時段為12月31日16至22時、1月1日14至凌晨2時、1月2日10至16時、20至22時。

為提供民眾良好的交通品質，警政署長陳國恩特別強調警力、資源整合的觀念，指示成立國道5號聯合作業中心，並建立「國道5號元旦連續假期聯合作業中心」LINE群組，即時傳遞訊息、路況圖或動態影像，以強化疏導作為，預防交通事故，提升為民服務效能。

警方提醒，元旦連續假期期間，前一日23時至當日6時國道全線雙向暫停收費，國道5號於連假期間均實施高乘載管制，建議用路人先養足精神並多加利用交通離峰及管制時段行駛。

警政署特別呼籲元旦連假期間，外出人、車眾多，請駕駛人確實遵守交通規則，出門前先電話撥打1968或透過手機（高速公路1968）App查詢路況。駕駛人如有發現嚴重壅塞或發生交通事故等情形，也可撥打110或警廣路況通報專線0800000123，警方將立即派員疏處，以維護交通秩序及安全。

路況查詢網址：

1、高速公路即時路況資訊網址：http://1968.freeway.gov.tw/

2、國道易壅塞路段替代道路查詢網址：http://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=1286&p=192

3、省道易壅塞路段替代道路查詢網址：http://www.thb.gov.tw/sites/ch/modules/distributingtraffic/distributingtraffic_list?node=5379def8-7bff-4f4d-ae42-caf83caf559a&c=1

(中時)