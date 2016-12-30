永和商業大樓遭竊 警鎖定竊嫌

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新北市永和區保生路某商業大樓驚傳遭竊。（翻攝自我是中和人臉書社團）

新北市永和區保生路某商業大樓驚傳遭竊。（翻攝自我是中和人臉書社團）

商業大樓外觀。（葉書宏攝）

商業大樓外觀。（葉書宏攝）

新北市永和區保生路某商業大樓驚傳遭竊，員工今（30日）上午上班時，發現辦公室內凌亂不堪、多項財物遭竊，員工嚇得報警，永和警分局目前已調閱監視器畫面，鎖定竊嫌偵辦中。

警方調查，該棟商業大樓有數十家公司還有餐廳，15樓、18樓3公司遭竊，竊嫌利用深夜時段破壞門鎖入內行竊，遭竊物品為平板電腦、相機等3C用品，還有公司用提款卡被偷竊後，遭盜領6000元，還有多張私人提款卡遭竊。

警方指出，目前已調閱相關監視器畫面，偵辦中。

(中時)