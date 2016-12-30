因應元旦連假 北市取消18處調撥車道

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台北市交通管制工程處今天說，因應元旦連續假期交通需求，將取消18處調撥車道管制及調整相關交通管制措施，學校周邊路口也會進行調整。

交工處說，為疏解上、下午尖峰車流而實施調撥車道18處路段，在元旦連假期間將取消該項管制，另外，99處學校周邊上放學時段行人專用時相號誌路口、66處三色運作號誌路口及家長接送區路段，也會一併取消或調整，全市假日禁停黃線開放停車路段，則比照假日實施。

交工處表示，適逢元旦連續假期，台北車站、市府轉運站等運輸場站，建國高架、重慶北路交流道等路段易出現交通壅塞情形，木柵動物園及陽明山仰德大道沿線周邊等易湧現觀光休憩遊客，建請用路人提早預為因應，避開交通尖峰時段及易壅塞路段，並多加利用大眾運輸工具。

交工處呼籲，行人及駕駛人行經路口時，確實遵循號誌管制燈號，且行經路口時請快速通過，以維交通安全。1051230

(中央社)