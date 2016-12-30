撿便宜 執行署拍賣動產與不動產
行政執行署高雄分署規劃明年1月3日舉辦動產與不動產拍賣，有進口高級水晶吊燈、烏克麗麗等和不動產，歡迎民眾撿便宜。
高雄分署主任行政執行官蔡基文今天表示，動產拍賣選定在勞動部勞工保險局高雄市第二辦事處，即高雄市鳳山區復興街6號三樓舉辦。拍賣物品琳瑯滿目，有進口高級水晶吊燈、頂燈、宮廷壁飾、桌燈、高級浴廁用品、高級瓷器、液晶電視、實木茶几、小提琴、烏克麗麗等，歡迎民眾前往競標撿便宜。
蔡基文說，有興趣競標動產的民眾可先上官網選看喜歡的物件，當天大膽出手，就可以把高貴又便宜的拍賣品帶回家，農曆春節過年就可以用得上。
執行署高雄分署當天也在高雄市新興區復興一路80號進行不動產拍賣，有興趣的民眾可至法務部行政執行署高雄分署網站，查看相關資訊。1051230
(中央社)
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