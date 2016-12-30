印度東部礦災 至少6名礦工罹難
美聯社引述官員報導，印度東部加爾克漢德省（Jharkhand）一處煤礦昨晚發生坍方，至少6名礦工罹難，另有許多工人被困。
法新社報導，礦難發生後，緊急救援人員今天用挖土機搶救出約10多名被困的礦工。
位在加爾克漢德省哥達德區（Godda）的Lalmatia煤礦礦頂大片區域坍塌後，多個挖掘隊在靠近入口點處清理出數噸瓦礫。
一些未確認的媒體報導指共有50名礦工受困；不過，這個隸屬於政府的煤礦高層管理人員則說，意外發生時，只有10到12名礦工在現場。
國營東方煤田公司（Eastern Coalfields Ltd.）總經理羅伊（Niladri Roy）告訴法新社：「我們正試著聯絡他們。我們無法評論他們目前究竟是受困於礦坑內，或在瓦礫堆下。」（譯者：中央社周慧盈）1051230
(中央社)
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