阿里山公路爬坡道 31日提前開放通行

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為提升阿里山公路行車順暢，公路總局今年在中寮至龍美、阿里山陡坡路段增闢爬坡道，將於明天提早開放通行，以疏解元旦連續假期車潮。

交通部公路總局第五區養護工程處表示，阿里山公路（台18線）因路陡多彎，大型車輛及慢速車上山時，因爬坡造成降速，往往形成一條長長的車龍。

公路總局於101年首度設置爬坡道，供上山的遊覽車及慢速車輛行駛外側爬坡道，好讓後方小型車順利超車通過，大幅改善遊覽車後方車輛大排長龍，以及降低逆向違規超車現象。

由於爬坡道受到好評，公路總局今年再度投入新台幣2000萬元經費，在阿里山公路中寮（46公里）至龍美（52公里）及阿里山（81至82公里）等陡坡路段增闢5處爬坡道。

第五區養護工程處表示，增闢的5處爬坡道，原本預定農曆春節前完工，但在工程人員努力下，將提前於12月31日開放通行，以疏解元旦連續假期車潮。

養護工程處指出，這5處爬坡道完成後，阿里山公路總共有10處爬坡道，總長度達2015公尺，預估可提供約3倍運能。公路總局計畫明年把中寮段的2處爬坡道串聯，以提升效能。

公路總局表示，行車禮儀需要大家共同維護，遊覽車及慢速車行經陡坡路段，請行駛外側爬坡道，禮讓後方小型車，共創良好行車秩序。1051230

(中央社)