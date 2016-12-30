遭反鎖屋內 印度烘焙坊失火6工人亡

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印度西部城市普恩（Pune）1家烘焙坊半夜發生大火，造成6名工人死亡。警方今天表示，這些罹難者被反鎖在屋內。

法新社引用消防員告訴「印度新聞信託社」（Press Trust of India）的話稱：「主要的活動大門被從外面鎖住，這6人被困在裡面，窒息而死。」

當地媒體報導，這6人被緊急送往醫院，但仍宣告不治。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，發生這起事件的「麵包與蛋糕」烘焙坊位於普恩市康德瓦（Kondhwa）區，官員表示起因為電線短路。

警方告訴法新社：「目前仍在確認為什麼這6名工人會被鎖在裡面。」（譯者：中央社許湘欣）1051230

(中央社)