竹市土地使用分區證明書 手機也能申領

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新竹市政府推出「新竹市都市計畫e網通」手機APP，106年1月1日起，新竹市民只要動動手指頭，就能透過手機APP申領「土地使用分區證明書」。中央社記者魯鋼駿攝 105年12月30日

新竹市政府推出「新竹市都市計畫e網通」手機APP，明年1月1日起，新竹市民只要動動手指頭，就能透過手機APP申領「土地使用分區證明書」。

新竹市政府表示，如果想進行土地買賣、移轉或相關業務登記時，過去須透過臨櫃申辦相關文件，民國98年先推出全國首創土地使用分區證明書即時線上核發服務，100年接續推出圖資線上申領系統，104年領先全台推出都市計畫4合1整合服務櫃台及「新竹市都市計畫e網通」手機APP。

竹市府都市發展處長陳永源表示，這次在APP功能中進一步啟用全國首創「土地使用分區證明書行動申領」服務，民眾只需動動手指頭，不用受時間與空間限制，簡單幾步驟就可透過手機、平板電腦隨時申領「土地使用分區證明書」。

陳永源說，「都市計畫土地使用分區證明書」核發是都發處主要業務之一，多用於銀行貸款、工商登記、土地移轉、地價稅減免、建物執照申請及變更、容積移轉等用途，每年核發約4000件，其中網路申辦件數約占20％，未來有APP申辦服務，可減少舟車往返洽辦業務困擾，提升行政執行效率。

都發處說，「新竹市都市計畫e網通」APP包括「土地使用分區查詢」、「都市計畫書圖查詢」及「規劃輔助資訊應用」系統，本次新增「土地使用分區申領」功能，民眾只要填寫基本資料及申請地號，送出申請書及繳費後，即可在手機查詢進度並直接取證明書檔案，自行列印及應用。

都發處表示，新竹市民可透過手機免費下載安裝「新竹市都市計畫e網通」，或到新竹市都市計畫資訊服務網 http://urban.hccg.gov.tw/ 首頁上掃描QRCode下載使用。1051230

(中央社)