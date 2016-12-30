雲林縣警局大紅包 獲第一線服務品質獎
歲末獲得大紅包，雲林縣警察局獲得政府機關最高榮譽的服務品質獎「第一線服務機關」績優單位，縣警局今天表示，將以「進步的雲林，勇敢的警察」的施政精神持續向前精進。
雲林縣警察局長黃明昭指出，今年標舉「進步的雲林、勇敢的警察」的施政精神，以「移動的文化、有愛的城市、雲裡的守護」3大關鍵策略，推動結合治安與交通等警政服務工作。
黃明昭說，頃獲訊息，雲林縣警察局入選內政部105年度服務品質獎「第一線服務機關」績優單位，並獲內政部推薦參選行政院「第九屆政府服務品質獎」。
他指出，「政府服務品質獎」是政府機關推動服務品質的最高榮譽，參獎對象包括行政院暨所屬各級機關、直轄市、縣（市）政府暨所屬各級機關。獎項依服務性質及績效屬性，區分為「第一線服務機關」及「服務規劃機關」。
「第一線服務機關」指日常業務直接、高頻率面對民眾提供服務的機關，採全面績效評核，著重實際提供服務事項的效率與品質；「服務規劃機關」指負責統籌規劃服務作業為主之中央主管機關或地方政府，採專案績效評核，著重服務專案的實際效果及運用的解決方法。
「政府服務品質獎」從民國97年至今年已辦理8屆評獎，共有1311個機關參加評選，選出233個優質服務機關，整體獲獎率約18％，品質嚴選。
得獎機關涵蓋為民服務機關，包括戶政、地政、稅務、環保、醫療、警政、消防及觀光遊憩等，為各類型機關立下了標竿學習的優良典範。
黃明昭表示，雲林縣警局推行在地服務、農業守護、關懷被害人、貼近新住民、關心身障朋友，以PDCA（Plan-Do-Check-Action）模式運作，在雲林縣府團隊中首創獲得品質服務獎，未來將持續向前精進。1051230
(中央社)
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