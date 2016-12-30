元旦升旗典禮 表演團體不畏冷風預演

我要評比

元旦升旗典禮即將登場，今年升旗典禮主打以音樂會的形式，邀請全民一起參加。今天幾個主要表演團體不畏冷風和低溫在總統府前預演，希望元旦當天有最好的表現。

今年主辦單位共10個工商團體，包括中華民國工商協進會、中華民國工商建設研究會、中華民國工業協進會、中華民國全國中小企業總會、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國團結自強協會、台灣區電機電子工業同業公會。

元旦升旗典禮活動主題是「2017我們一起」，主視覺設計是一艘揚起風帆的帆船，圖中有人向前走、有人彈吉他，展現繼續向前走、新的一年有很多事情要一起努力的概念，主辦單位邀請大家來2017年第一場演唱會，一起大聲唱歌、揚起風帆、繼續向前行。

元旦當天清晨4時開始到6時是一連串音樂表演，由DJ Cotton Disco和李英宏暖場，接著是北一女中樂儀旗隊、中山女高樂旗隊表演，然後6時25分由45位2016年國軍楷模領唱國歌，6時30分國防部示範樂隊和滅火器樂團同台演出。

今天下午滅火器樂團、北一女中樂儀旗隊、中山女高樂旗隊、45位2016年國軍楷模、三軍樂儀隊和國防部示範樂隊在府前預演，吸引不少路人和觀光客駐足觀賞和拍照。

總統蔡英文元旦早上將參加在總統府前的升旗典禮，不過以往元旦當天早上在總統府內舉行的中華民國開國紀念典禮暨元旦團拜取消，蔡總統改在31日發表新年談話。1051230

(中央社)