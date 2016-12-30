碧潭水舞展演 新店警交通疏導管制

警方實施交通疏導管制。（葉書宏翻攝）

新北市耶誕水舞音樂節自今年12月24日至明年4月5日在新店區碧潭東岸盛大開幕，每天晚間6時至8時30分，整點及半點都有音樂水舞的展演。

適逢元旦連續假期，預判轄區各重要聯外道路將出現大量車流；新店分局為紓解車流，特別在連續假期間實施一系列相關交通疏導管制措施。

由於往碧潭風景區水舞會場與前往北宜路及烏來、坪林等風景區路線重疊；為此新北市政府警察局新店警分局每日派遣一百多名警民力疏導交通，從碧潭西岸、碧潭橋、北新路、北宜路和安坑交流道等沿線道路，均規劃了綿密交通疏導措施並利用路口監視器系統掌握連續假日時各路口車流狀態，以利第一時間再加派警力疏導。

新店警分局提醒，用路人於新烏路往新店方向車輛壅塞時，可行駛替代道路，由廣興路、康雅倫路、永興路等產業道路分流往新潭路、華城路，經安康路至安康交流道上國道三號高速公路；北宜路（由坪林往新店方向）車輛壅塞時，可由長春路經新坡一街或能仁路匯入中興路至新店交流道，上國道三號高速公路，上述兩路段已由新店區公所於相關路口廣設指示標誌，指導駕駛人提早改道行駛，以減輕新烏路及北宜公路交通負荷。

碧潭會場鄰近停車場車位有限，汽車停車位計有東岸、西岸停車場各80位、渡船頭停車場50位，捷運總站地下停車場209位，合計約420位（另文山國中假日8時至16時開放48位）當碧潭風景區周遭停車場均滿場時，分局將啟動滿場機制，員警管制車輛進入，疏導車輛直行。

其次捷運總站後門經新店路往會場人群眾多，假日16時至21時將視狀況封閉新店路、文中路，新店路居民得從北宜與新店路口出入。

新店警分局呼籲，民眾多利用公車或捷運等大眾交通工具前往碧潭東岸共襄盛舉，欣賞水舞之際，應遵守主辦單位工作人員及警方相關管制，除吊橋有人數總量限制，與河岸保持安全距離，才可確保生命、財產安全。

(中時)