洪秀柱談兩岸政策 稱馬「完成階段性任務」

國民黨主席洪秀柱30日到銘傳大學演講。(翻攝洪秀柱臉書)

國民黨主席洪秀柱30日到銘傳大學演講，主題為「一路走來、始終如一：柱柱姐談人生智慧、談國家天下」，在與陸生問答時，她大談兩岸關係，她說肯定馬前總統的「不統、不獨、不武」，維持了兩岸八年和平，已完成了階段性任務，她希望兩岸政策能從馬時代的「只經不政、只易不難」，更進一步到「政經併進、難易並重」。

演講中，洪秀柱自陳是「中華民國憲法派」，而且中華民國憲法就是「一中憲法」，之前總統大選時，她認為自己被誤解，一路遭批評，但她願意繼續解釋清楚。她說，目前兩岸是「主權互不承認、治權互不否認」，但兩岸的主權宣示是重疊的，因此她要把馬時代的「互不」，改為「（互相）承認」，「主權宣示是要重疊的，治權是要互相承認的」。

另外，洪秀柱說以前是「只經不政、只易不難」，但時間走到這裡，大陸崛起成世界第二大經濟體，不可能永遠「只經不政」，因此在國民黨十九全時新政綱提出「在中華民國憲法基礎上深化九二共識，積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性」，她認為只要兩岸沒簽和平協議，基本上就還是在敵對狀態。

她認為，兩岸要建立軍事互信機制、台灣能爭取參加國際組織的機會，另外最重要的，兩岸關係定位，不是主從關係，是平等的，「兩岸兄弟一家親，定位要講清楚」。兩岸共同謀求未來統一，但台灣要「三民主義統一中國」，大陸希望「一國兩制」，這是目前最大的不同。

針對目前執政黨力推的「新南向政策」，洪秀柱說樂觀其成，但「缺了大陸這塊，會有很大阻礙」，她認為，大陸是正在崛起的世界第二大經濟體，「為什麼不站在大陸的肩膀上趁勢而起，成為年輕一代的舞台？」她並問在座學生：「你們沒有逐鹿中原的野心嗎？」

她更舉新加坡李光耀的例子。1963年，新加坡進入馬來西亞聯盟，1965年被趕出來，但李光耀堅持睦鄰政策，被質疑「為什麼我們要對他們那麼好？」李光耀表示，因為我們沒有資源，我必須要痛苦地、含淚告訴我們人民，我們需要鄰國的水和資源來餵養我的百姓，因此新加坡採取開放政策，吸納各國人才建設新加坡，建立很好的制度，「那我們台灣，要不要創造自己被需要的價值？」

(旺報)