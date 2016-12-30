南港輪胎前副總遭逮 警籲廠商出面指認

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南港輪胎公司主動向刑事局舉報，指稱胡姓前副總涉嫌向下游廠商收取回扣，導致公司損失慘重，警方循線逮捕胡嫌及其妻子，並希望曾遭索回扣廠商出面指認。

刑事局調查，胡嫌曾任南港輪胎資材部廠商、副總經理職務，負責公司對外生產設備的採購、維修等業務，民國104開始，他向下游廠商暗自索取回扣，等對方以現金交付後，再利用其妻子相關帳戶洗錢，或是透過購買大批保單隱匿贓款，公司事後清查發現不對，主動檢舉，通知警方。

刑事局等相關單位組成專案小組，29日持搜索票到胡嫌位於新竹市住所搜索，當場查獲現金、金融帳戶存摺、大批保單及筆記本資料等證物，並帶回胡嫌以及其劉姓妻子。

據了解，兩人皆否認暗自收取回扣，還稱錢都是自己投資賺得，並非贓款，警方訊後依涉嫌違反證券交易法、洗錢防制法及刑法背信等罪嫌解送台北地檢署。

刑事局表示，專案小組將再就所掌握證據擴大偵辦，並請曾遭胡嫌索取回扣受害廠商出面指認（聯絡單位：刑事警察局偵查第七大隊第三隊，聯絡電話：02-27535045）。1051230

(中央社)