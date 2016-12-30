網紅爺爺老夏紅到黑龍江 找到失散哥哥

網友夏德萱經常在社群平台上傳與高齡95歲、患有阿茲海默症的爺爺「老夏」、祖母，祖孫3人的互動影片，在兩岸網上走紅。最近，有大陸網友發現「老夏」竟然就是自己爺爺的弟弟。

夏德萱29日在Instagram上傳一張與網友的通訊截圖，並寫到，那名網友說，有黑龍江的網友看到她的影片後，問爺爺原名是不是夏全茂，「他們家人都認為你爺爺是他爺爺的弟弟，他給我發了照片真的很像！和你爺爺長得一模子！他爺爺叫夏全鰲！」

夏德萱向家人確認後證實，爺爺改名前的確叫夏全茂，爺爺的哥哥也叫夏全鰲，她並寫到「我現在就激動地想買機票，我真的無法言喻現在的心情，只有爆淚。」

她並提到，爺爺說當年逃亡時，全家都死於槍彈之下，只剩他生還，在老家黑龍江已沒有親人，來到台灣後非常思念家人，如果家人還在世界的某一個角落就好了。

夏德萱表示，爺爺得到阿茲海默症以後什麼都忘掉，但對於親人的愛從沒遺忘，時不時就會講一下，「爺爺曾說，如果世界上真的有這種故事存在，如果他們還能相遇，那麼死而無憾。」

她也在留言中提到，目前一切都在連繫中，但已經準備好飛往黑龍江。許多網友也在下方留言直呼感動，「一定要注意保暖呀！祝一切平安！」、「好開心好激動！祝一切順利！」、「感動到噴淚」。1051230

(中央社)