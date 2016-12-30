厄文轟32分傷退 騎士險勝塞爾蒂克
美國職籃NBA克里夫蘭騎士後衛厄文（Kyrie Irving）今天狂飆32分後受傷退場，但仍在主場率衛冕軍以124比118險勝攻勢猛烈的波士頓塞爾蒂克。
法新社報導，塞爾蒂克打完3節仍落後18分，不過終場前仍4度追到僅剩1分差距。
剩下1分多鐘時，湯瑪斯（Isaiah Thomas）切入得手，為塞爾蒂克拉近比數至117比116，不過厄文馬上回敬一次切入上籃。
倒數47秒，塞爾蒂克再次取得控球權，湯瑪斯2罰俱中，此時厄文右後大腿筋緊繃被迫下場。
厄文離場，騎士球權改由「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）掌控。儘管攻下23分、11助攻與8籃板，詹姆斯今晚仍發生8次失誤。
下場前，厄文繳出32分、12助攻與5籃板，為最近7場比賽以來，第5次寫下「雙十」佳績。（譯者：中央社周莉芳）1051230
(中央社)
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