立院三讀 電動車免貨物稅展延至110年
為實現綠能科技創新產業願景、鼓勵消費者購買綠能電動車，立法院院會今三讀修正通過貨物稅條例部分條文，新台幣140萬元以下電動車，至110年底前都提供免徵貨物稅優惠。
行政院提案指出，為鼓勵民眾購買綠能電動車輛，經濟部規劃「智慧電動車輛發展策略與行動方案」，在貨物稅條例中規定，購買電動車輛免徵貨物稅年限至106年1月27日即將到期，修法後再延長優惠5年。
三讀條文明訂，自民國106年1月28日起，至110年12月31日止，購買以完全以電動為動力的電動車並完成登記者，免徵該等車輛應徵之貨物稅。但電動小客車免徵金額以完稅價格140萬元為限，超過部分不予免徵。
提案修法的民主進步黨立法委員管碧玲表示，電動車免貨物稅優惠將在106年1月27日到期，各國競相發展綠能產業，投入低碳運輸時，國內業者也已投入大量資源進行生產，目前有近百家廠商累計投資額已超過百億元，近年來有不錯的成果展現。
管碧玲說，為讓政府提供穩定誘因，鼓勵業者持續投入研發，這次趕在免稅落日期限前完成三讀，展現國家對能源轉型的決心可見一斑。1051230
(中央社)
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