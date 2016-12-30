元旦起 故宮開放非營利圖像免費使用

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為加速全民共享、價值共創，國立故宮博物院從2017年1月1日起，將全面開放72dpi解析度的低階文物圖像，供於學術研究與教育推廣等非營利用途免費申請使用。

為回應國際博物館公共化潮流，故宮繼今年9月1日於官網open data專區陸續提供文物圖片開放免費下載，1月1日起，將全面開放低階圖像供學術研究及教育推廣之免費申請。

故宮指出，「博物館公共化」已蔚為世界潮流，目前大英博物館及荷蘭國家博物館等國際知名博物館皆已開放部分圖像非營利用途的免費授權管道。

明年1月1日起，申請人只要進入故宮官網「出版與圖像授權」（https://www.npm.gov.tw/zh-tw/Article.aspx?sNo=03003061）區中，填具申請書及切結書，以電子郵件寄至shchang@npm.gov.tw，或書面送至故宮文創行銷處授權科，在故宮審核通過後，即可免費取得授權。

故宮指出，目前相關授權流程已大幅縮短，自提出申請至取得圖像6個工作日即可完成，期盼外界能多加運用故宮文物為元素進行研究與推廣。1051230

(中央社)