《派遣女醫》米倉涼子宣布離婚 2年婚姻玩完

米倉涼子宣布離婚。(達志影像)

米倉涼子與老公閃婚不到3個月，就傳出婚變消息。(取自日網)

41歲日本女星米倉涼子，因為演出電視劇《派遣女醫X》系列走紅，是日本赫赫有名的收視女王，今(30日)透過經紀公司宣布與小2歲圈外老公離婚，2年婚姻正式畫下句點。令人遺憾的是，4天前的12月26號正好是米倉涼子與老公的2年結婚紀念日。

米倉涼子今日透過經紀公司發表聲明，坦承與丈夫經過一段時間的溝通後，決定離婚，很抱歉讓大家為了她的私事擔心，今後也將做為一名女演員，繼續努力下去。不過聲明中就未透露兩人離婚原因，經紀公司也強調米倉涼子不會辦任何記者會說明。

米倉涼子2014年與小2歲的廣告公司老闆閃婚不過3個月，就爆出分居消息，有傳兩人是因為個性不合常吵架，又有一說是因為米倉涼子渴望當媽，無奈老公沒共識，專心衝刺事業導致婚變。

(中時電子報)