UBA》台師拚后冠 找日本姊妹校練兵
連續2學期與后冠擦肩，台師大新學期挑戰后冠之路再遭險，當家射手劉希曄畢業，102學年的封后功臣「阿盜」吳盈潔改披北市大戰袍，爭冠對手除了文化又添北市大，梁嘉音並非沒有防備，新學期以賽代訓，對象包括電信女籃、日本姊妹校滋賀大學女籃隊，盼磨合學妹增添比賽經驗。
全隊僅剩9人的佛光大學女籃，30日嚇出前兩季亞軍台師大一身冷汗，台師大直到下半場「小馬」陽宛倩外線開火，加上「雙塔」王維琳、黃湘婷「回神」，才61比53收下5連勝，陽宛倩全隊最佳19分、包括3記三分球，黃湘婷13分、12籃板，王維琳10分、16籃板，劉惠茹挹注10分。
賽後台師大教練梁嘉音難得板起面孔，檢討時象徵性逞罰要求學姐做幾下伏地挺身，「主要是球隊態度問題，學姐應該要是榜樣。」面對球隊將近一半是大一新生的佛光大學，半場外線欠佳的台師大一路被壓著打，直到攻守轉換後才重拾領先。
陽宛倩連續2顆三分球率先開炮，連中鋒黃湘婷也在弧頂飆進外線，第3節台師大打出28比7攻勢，一舉逆轉戰局。上半場打得辛苦，梁嘉音表示，「射手黃湘茹失去準心，黃郁婷那點又沒守住，讓她頻頻切入分球，對方也投得順。」
射手劉希曄畢業，梁嘉音新學期以賽代訓，盼藉比賽增添子弟兵經驗值，除了與WSBL電信女籃友誼賽，也與日本姊妹校滋賀大學女籃隊，以及HBL南山、南湖女籃比賽，打HBL球隊主要讓老將休兵，由大一、二球員上場。梁嘉音說，「球隊不能再倚賴老球員，射手就等黃湘茹、賴芝妤盡快補上來。包括滋賀大學女籃隊水準也不錯，透過友誼賽多給她們比賽經驗。」
(中時電子報)
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