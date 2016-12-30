富邦悍將球隊隊徽 藍色鎧甲騎士有六大意涵
富邦悍將棒球隊今公布隊徽，以寶藍色鎧甲騎士盾徽登場，顛覆以往中職以吉祥物為隊徽的模式，其中還傳達六大意涵，忠誠、榮耀、無畏、守護、勝利與領導力，盼在新球季拉開新的紀元。
今富邦育樂總經理蔡承儒與球員林哲瑄共同揭開球隊隊徽，蔡承儒表示，很多細節都有代表他的精神，例如頭上的羽毛就是領袖的角色，頭盔代表無所畏懼，肩上的披風代表的著榮耀，背負著球迷的期待，最後的盾牌也有呼應到守護，守護棒球的環境。
林哲瑄看到新隊徽也覺得相當帥氣，他說，以前在小聯盟待過許多球隊，也沒有看到以這樣的形式呈現的隊徽，相當有突破性。
對於球迷所關注的吉祥物，蔡承儒回應，目前已經在最後設計階段，這位logo的騎士並不是吉祥物，也不是籃球隊的，會朝著可愛風格的方式去發展，預計在開幕戰前就會對外公布。
(中時電子報)
關鍵字：富邦悍將
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