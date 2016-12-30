宜蘭最賺錢測速照相點 1年取締6千件
國民黨宜蘭縣議會黨團今天公布今年縣內警方測速照相績效統計表，位在宜蘭運動公園旁的中山路1段測速照相點，1年取締件數超過6000件，呼籲民眾「注意行車安全」。
國民黨宜蘭議會黨團書記長陳鴻禧說，因元旦連假及農曆年即將到來，特別根據縣內警方固定式測速照相績效統計表提醒用路人，縣內共有57處取締點，今年元月至11月期間，取締件數共約2萬件；其中取締件數第1名位於宜蘭運動公園旁的中山路1段測速照相點，已開出6173張罰單。
此外，礁溪鄉縣道191線玉田段、台2線頭城烏石港附近、台2線頭城梗枋國小等附近，也位居取締件數的第2名至第4名，件數約在2700件至1500件之間。
黨團提醒，希望返鄉或來宜蘭遊玩的用路人要「注意交通安全，不繳罰單過好年、別讓荷包大失血」。1051230
(中央社)
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