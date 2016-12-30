中市國立高中職改市立 校長：好好愛我

台中市17所國立高中職元旦起改隸市立高中職，今天在移交典禮中，代表致詞的文華高中校長薛光豐難掩心中疑慮，並以「好好愛我」一曲表達心聲，期許未來「開低走高」。

台中市17所國立高中職及22所私立高中職明年元旦起改隸台中市，下午在台中市政府舉辦國私立高中職改隸移交典禮，由台中市長林佳龍主持布達儀式，教育部長潘文忠也到場見證歷史一刻。

林佳龍表示，這是台中市教育史上很重要的一天，台中縣市合併升格後，教育上的合併升格一直未開始，這是依法行政必要走的方向，會確保學生權益沒有負面損失，還要有正面效應，其他直轄市未來可以參考台中市改隸的經驗。

潘文忠指出，肯定台中市政府編列5年50億元給高中職，台中市孩子學習不會只在教室及課本，也為台灣實施十二年國教找到更好的經驗，未來教育政策要有更多在地屬性，不要將孩子限縮在有限的學習，相關的資源，教育部會全力支持。

在布達儀式後，代表所有校長致詞的文華高中校長薛光豐指出，國立高中改隸台中市是教育一個重要的新里程碑，心中百感交集，校長們實在很難用喜悅的心情掩飾心中的疑慮，過去高中由省立改制國立，大家都欣喜，但是後來的感受是「開高走低」。

薛光豐指出，其他直轄市也在觀望台中市改隸的經驗，期望台中市是成功的典範及學習的榜樣，校長們想以「好好愛我」的歌名表達共同的心聲，「好好愛我、好好珍惜，這個機會得來不易！」希望最後「開低走高」。

林佳龍則保證說，請校長們體諒，改隸只是一字之差，不會有退步，會更進步，讓市立高中職更深入融入社會，而且所有校長將成為第一屆市立高中職校長，見證台中市教育史上革命性的轉變。1051230

(中央社)