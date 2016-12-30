天冷易腦中風 醫師社區衛教提醒保暖
腦中風、心血管疾病患者因寒冷增加，亞洲大學附屬醫院今天到南投縣草屯鎮衛教宣導，提醒長者加強保暖，身體不適速就醫。
進入冬季，老年人心血管疾病發病率增加，亞洲大學附屬醫院舉辦社區衛教宣導，今天到草屯鎮碧峰社區為長者量血壓、測血糖、骨質密度，吸引約百名民眾參加，還有醫師衛教宣導，亞大醫院院長許永信也到場叮嚀長輩做好保暖工作，發現身體不適須儘速就醫。
許永信說，每當天氣轉涼，溫度變化大，血管就會收縮，阻塞或破裂風險增加，尤其高血壓、高血脂、糖尿病、心臟病、心律不整的患者，都是危險族群，65歲以上長者因血管彈性差，更要特別注意，若出現臉麻、說話模糊不清、雙手無法平舉，應在3小時內就醫。
碧峰社區發展協會理事長楊玉平說，亞大醫院成立後，積極與社區合作，醫院專科醫師多次到訪與長輩互動，獲得很好評價，且草屯鎮與亞大醫院距離近，有助長輩就醫，未來盼在預防疾病領域與醫院深化合作。
亞大醫院表示，今年8月1日正式營運，秉持「救急、救心、救腦、救命」使命，規劃23個專業門診科別，設有急診、病房約500床；醫院位於台中市霧峰區，因具國道6號、3號、省道台74線、台3線、台14線交通之便，可服務台中、彰化、南投交界鄉鎮居民。1051230
(中央社)
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