民眾批有意羞辱女性 南韓生育地圖關站

我要評比

南韓政府架設一個網站顯示每個行政區達到生育年齡的女性人數，引發民怨，最後面臨關站的下場。

美聯社報導，南韓內政部含有粉紅生育地圖的網站昨天才剛上線，今天就關閉，畫面顯示網站正在進行修改的通知。

網站下線前幾個小時，有民眾批評政府試圖要讓沒有小孩的女性感到羞愧。這個網站還做了各行政區15到49歲女性人數排行榜。

南韓政府宣傳這是可提高民眾對國家低生育率認知的工具。為富國中生育率最低國家之一的南韓，正戮力提高跌到谷底的生育率。（譯者：中央社陳昱婷）1051230

(中央社)